"Гречка мартини". На самоизоляции россияне стали чаще включать музыку для тренировок

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" на самоизоляции стали чаще включать музыку для тренировок, сказки и звуки природы, а музыканты записали более 1 тыс. песен о коронавирусе. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в четверг пресс-службой сервиса.

Исследование охватывает период с февраля по май 2020 года.

"Настоящим феноменом стала волна треков про вирусы и самоизоляцию. Музыканты за время вынужденной изоляции написали больше 1 тыс. треков, посвященных этой теме. В числе популярных, например "Гречка мартини" T-Killah и "На карантин" Тимура Родригеза. А песня "Мы сегодня дома" группы "Хадн дадн" стала настоящим гимном самоизоляции", - рассказали в "Яндексе", уточнив, что последний трек пользователи ставили в апреле в 3,5 раза чаще, чем в феврале.

По данным сервиса, с середины марта музыка для тренировок обогнала по популярности композиции для вечеринок и сохраняет лидерство.

Россияне стали слушать больше подкастов, а сказки в мае оказались на 37% более востребованными, чем в феврале. Самыми популярными стали "Крокодил", "Семеро козлят", "Три поросенка", "Красная шапочка" и "Репка". Колыбельную "Спят усталые игрушки" в апреле послушали в три раза больше, чем в феврале, отметили в компании.

Шум моря, поезда, дождя и другие приятные звуки также оказались более востребованными в период самоизоляции: пользователи "Яндекс.Музыки" в мае включали их 87 тыс. раз в сутки.