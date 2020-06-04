В ряде районов Дагестана добились нулевой заболеваемости по коронавирусу

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается на 22 территориях Дагестана, в ряде районов за последние дни добились нулевой заболеваемости, сообщил в четверг в ходе заседания республиканского оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов.

"Отмечается стабилизация снижения темпов [заболеваемости] в 22 территориях, в том числе Буйнакске, Избербаше, Дербенте, Дагестанских Огнях, Каспийске и других городах, где еще недавно были высокие цифры абсолютной заболеваемости. Ряд районов - Докузпаринский, Рутульский, Гергебильский, Гунибский, Чародинский, Лакский, Казбековский, Сергокалинский - добились практически нулевой заболеваемости в течение последних четырех-пяти дней", - сказал Павлов.

По его словам, за последние пять-шесть дней темп прироста заболеваемости в целом по региону снизился до 2,5%. "Отмечается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией. За последние пять недель снизилась заболеваемость на 38,7%", - добавил руководитель управления.

По данным регионального оперативного штаба, на 4 июня в Дагестане зарегистрированы 5463 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 122 случая - за последние сутки. С начала пандемии в регионе 4497 человек выздоровели, умерли 287 человек. В республике с 31 марта введен режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.