Минпросвещения разрешило регионам продлить прием в колледжи до 25 августа

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения утвердило приказ, согласно которому регионы могут продлить прием документов в колледжи и техникумы до 25 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Приказ об особенностях приема в техникумы применяется по решению субъекта РФ исходя из ситуации с коронавирусом в регионе. При этом на данный момент, согласно действующему порядку, прием заявлений проводится до 15 августа, по специальностям, требующим определенных способностей или качеств, - до 10 августа.

"В соответствии с приказом продлен прием документов: на очную форму обучения он завершается 25 августа, по специальностям, требующим определенных творческих способностей, физических, психологических качеств, - 15 августа. Если в организации есть свободные места, прием продлевается до 25 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колледжи сами устанавливают сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения.

Абитуриенты могут отправить заявление о приеме, а также уведомление о намерении обучаться по почте и в электронной форме. Вступительные испытания, подача и рассмотрение апелляций также проходят в дистанционной форме.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.