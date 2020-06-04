Мурашко рассказал, что плановая вакцинация детей и новорожденных в России продолжается

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Плановая вакцинация детей и новорожденных в России, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, продолжается, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на Глобальном саммите по вакцинам, который проходит в режиме онлайн.

"Пандемия COVID-19 нарушила сложившийся порядок реализации программ иммунизации населения, и, как следствие, ряд развивающихся стран уже столкнулись с ростом вакциноуправляемых инфекций. Российская Федерация планомерно продолжает в нынешних условиях плановую вакцинацию, обеспечивая, как и раньше, иммунизацию 96% новорожденных и детей", - сказал он.

Россия всячески поддерживает страны, которые испытывают трудности с вакцинацией населения, а также развивает сотрудничество с рядом ключевых международных организаций по этому направлению, отметил в своем выступлении Мурашко. В частности, РФ обеспечивает до 60% мировой потребности в вакцинах против желтой лихорадки. "Как известно, Российская Федерация - один из крупнейших мировых поставщиков вакцины для профилактики желтой лихорадки и обеспечивает сегодня до 60% мировой потребности", - сказал он.

"В этой связи приветствуем совместную инициативу Великобритании и GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации). Уверены, что при лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения, работа GAVI внесет значительный вклад в достижение целей устойчивого развития. Благодарим премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за организацию "Глобального саммита вакцин 2020", - сказал министр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.