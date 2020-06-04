В Пермском крае умерли два медработника, у которых диагностировали коронавирус

ТАСС, 4 июня. Два врача умерли в Пермском крае после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте правительства региона.

"В Прикамье зафиксированы два летальных случая у медработников, инфицированных COVID-19. Одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая - в городской клинической больнице № 2 им. Ф. Х. Граля", - отмечается в сообщении.

По данным властей, обе женщины проходили лечение от коронавирусной инфекции в специализированных отделениях медучреждений Перми. У них были сопутствующие заболевания, точные причины смерти будут известны после патологоанатомического исследования.

"От себя лично и от сотрудников министерства здравоохранения выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким умерших. По каждому случаю будет проведена служебная проверка и контроль качества лечения на каждом этапе. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

В Пермском крае подтверждено 1 962 случая заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 51 человека. Выздоровели 1 118 человек, 63 умерли, из них 26 от коронавируса.