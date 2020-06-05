Исследование: почти 49% россиян планируют сократить расходы на отпуск и досуг

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Почти половина (49%) россиян планируют сократить расходы на отпуск и досуг, 41% - уменьшить траты на спа-процедуры и концерты, 38% - на общественный транспорт. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга "Ромир".

Как показало исследование, 44% опрошенных собираются снизить расходы на посещение кинотеатров, 22% намерены сократить траты на медицинские процедуры и профилактические лекарственные средства.

При этом, по словам управляющего директора и партнера BCG, руководителя экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Ивана Котова, в меньшей степени уменьшать свои расходы планируют люди от 45 до 60 лет.

Докризисный уровень

В исследовании отмечается, что режим экономии сохранится надолго. Однако потребители начали адаптироваться к новому стилю жизни и в ближайшие месяцы намереваются постепенно восстанавливать свои расходы. Так, 35% респондентов планируют в течение нескольких недель после снятия ограничений вернуть расходы на продукты питания на докризисный уровень.

"По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика", - считает Котов.

Говоря о банковских продуктах, Котов отметил, что в первую очередь с большой вероятностью восстановится спрос на автомобильные кредиты - здесь заинтересованность обозначили 23% респондентов.

"При этом 84% россиян отметили, что ситуация пока не отразилась на их благосостоянии или у них просто нет сберегательного счета, в то время как 6% в Москве и 4% по России даже заявили о росте накоплений", - отмечает эксперт.

Исследование проводилось в мае, в нем приняли участие более 1,2 тыс. респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве.