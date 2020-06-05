Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня. Об этом в пятницу сообщила японская общенациональная газета Asahi.

"Премьер-министр не поедет с визитом в Россию для участия в церемонии. Обсуждение этого вопроса сойдет на нет без привлечения лишнего внимания", - приводит газета слова высокопоставленного чиновника в правительстве Японии.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

После объявления новой даты парада агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники писало, что Абэ не сможет поехать в Москву из-за того, что в конце июня США хотят провести очный саммит Группы семи. В конечном счете американский президент Дональд Трамп принял решение перенести встречу лидеров G7 на сентябрь. Также на нее он намерен пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.