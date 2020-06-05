Режим самоизоляции в Хабаровском крае снимут с 11 июня

ХАБАРОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края решили снять режим самоизоляции с 11 июня на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу губернатор края Сергей Фургал во время прямого эфира в Instagram.

Режим самоизоляции в регионе продлили до 10 июня. Людям было запрещено выходить из дома за исключением случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни или здоровью, если человек следует на работу и обратно, направляется в ближайший магазин от дома за товарами, услугами или работами, выгуливает домашних животных. В мае жителям разрешили гулять. Для людей старше 65 лет действует режим полной изоляции.

"Настроен на то, чтобы с 11 числа режим самоизоляции снять. Оставить некоторую настороженность в отношении лиц старше 60 лет и хронических больных", - сказал Фургал, уточнив, что в отношении этой категории граждан режим полной самоизоляции, действовавший до сих пор, будет отменен.

Фургал отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе "напряженно стабильная". "Последние две недели в регионе отмечаем примерно одинаковое количество зараженных, постоянно растет количество выздоровевших, в отдельные дни больше, чем заразившихся", - сказал губернатор.

После 11 июня в регионе начнут поэтапно открывать кафе, рестораны, бассейны, фитнес-клубы, детские сады.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,2 тыс. выздоровели, 14 пациентов умерли.