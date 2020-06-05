Порядка 800 участков откроют в Якутии для голосования по поправкам к конституции

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 800 избирательных участков будут работать в Якутии в день общероссийского голосования по закону о поправках к конституции. В частности, избирательные участки будут работать на полярных станциях и в добывающих компаниях, сообщили ТАСС в пятнице в региональном избиркоме.

"Планируется функционирование 799 избирательных участков, из них 791 - постоянные. Ожидается открытие восьми временных - на полярных станциях, в горнодобывающих предприятиях и крупнейших медицинских учреждениях республики в Якутске", - рассказали в центризбиркоме республики.

Жители отдаленных и труднодоступных местностей Якутии смогут досрочно проголосовать по поправкам к конституции. Сотрудники избирательных комиссий будут добираться к ним на вертолетах, вездеходах и лодках.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.