Путин поздравил работников Минприроды с Днем эколога

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников Минприроды России и подведомственных министерству учреждений с Днем эколога. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вопросы рационального, грамотного использования природных ресурсов по праву находятся в числе наших безусловных общенациональных приоритетов. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых - создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на новейшие перспективные технологии, совершенствование системы мониторинга качества воздуха, почвы и воды, формирование высокой экологической культуры в обществе", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что Россия будет и впредь поддерживать международные инициативы, которые направлены на улучшение состояния окружающей среды.

5 июня в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День эколога. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года по предложению комитета Госдумы РФ по экологии (ныне комитет по экологии и охране окружающей среды). Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который также отмечается в этот день.