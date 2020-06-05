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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Миннеаполисе планируют ликвидировать департамент полиции

Вместо него планируют создать новый, в рамках которого часть функций полиции будут выполнять социальные работники или врачи

ТАСС, 5 июня. Власти американского Миннеаполиса (штат Миннесота), где вторую неделю продолжаются протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, планирует реформировать систему общественной безопасности. Об этом в четверг заявил член местного городского совета Джеремай Эллисон.

"Мы собираемся упразднить департамент полиции", - указал политик, слова которого приводит газета Star Tribune. В свою очередь председатель городского совета Миннеаполиса Лиса Бендер подтвердила подобные планы, отметив, что соответствующий орган правопорядка "будет заменен новой моделью общественной безопасности". По ее словам, речь идет о создании департамента, в рамках которого часть функций полиции будут выполнять социальные работники или врачи. Ожидается, что голосование по первому пакету реформ состоится 5 июня.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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