Эрдоган поручил изучить возможность преобразования собора Святой Софии в мечеть

АНКАРА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Святой Софии из музея в мечеть. Об этом сообщила в пятницу газета Hurriyet.

"Проведите исследование, потом мы все оценим и поговорим. Собор Святой Софии туристы смогут посещать, если она станет мечетью. Как это происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет [в Стамбуле]. Это должна решать наша нация", - заявил турецкий лидер на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является сам Эрдоган.

Президент попросил помощников не спешить и хорошо изучить этот вопрос.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. В Афинах заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире.

Софийский собор - памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

В марте прошлого года турецкий лидер рассказывал о возможности изменения статуса собора Святой Софии на мечеть, чтобы его могли посещать бесплатно. МИД Греции тогда заявил, что Афины считают оскорблением как христиан, так и международного сообщества идею превратить Собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.