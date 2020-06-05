Патрушев заявил, что задачи по развитию Республики Карелия к ее юбилею во многом выполнены

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Задачи по развитию инфраструктуры Карелии и улучшению качества жизни в регионе к столетнему юбилею республики во многом выполнены. Это констатировал секретарь Совета безопасности РФ, председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия Николай Патрушев.

День Республики Карелия отмечается 8 июня, он приурочен к образованию в этот день в 1920 году Карельской трудовой коммуны.

В телеграмме, направленной на имя главы региона Артура Парфенчикова, Патрушев поздравил всех жителей Карелии с праздником. Как отметил секретарь СБ РФ, создание в 2013 году по решению президента РФ Владимира Путина госкомиссии по подготовке к юбилею республики стало новым импульсом для ее развития.

"С уверенностью можно сказать, что задачи, поставленные главой государства по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры Карелии, во многом выполнены", - подчеркнул глава госкомиссии.

В частности, как отметил Патрушев, в регионе возродили производство на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, комплексно реконструировали Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, модернизировали предприятия Петрозаводскмаш и "Карельский окатыш". За счет улучшения транспортной доступности, в том числе строительства нового терминала аэропорта Петрозаводск, ремонта дорог и вокзалов, повысили инвестиционную и туристическую привлекательность Карелии, считает секретарь СБ РФ. Он обратил внимание также на возведение кадетского училища, перинатального центра, ремонт больниц и поликлиник, ввод в строй новых фельдшерско-акушерских пунктов и детсадов, создание условий для занятия физкультурой и спортом.

Все это, по словам Патрушева, заложило прочную основу для поступательного движения республики вперед. "У Карелии большое будущее, ведь здесь живут замечательные люди, которые болеют душой за благополучие региона, используют свой опыт и профессионализм во имя процветания малой родины", - отметил глава госкомиссии, назвав Карелию "жемчужиной российского Севера".