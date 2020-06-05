В Камчатском крае выбрали директора природного парка "Вулканы Камчатки"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июня. /ТАСС/. Итоги открытого конкурса на должность руководителя национального парка "Вулканы Камчатки" подвели на полуострове в пятницу - эту должность займет Любовь Тимофеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Открытый конкурс проводился по инициативе врио главы региона Владимира Солодова. На первом этапе отобрали 65 лучших заявок из более чем 100 желающих. В финал конкурса, итоги которого подвели в пятницу, прошли 10 претендентов. Имя победителя озвучили во время прямого эфира в соцсети Instagram.

"Конкурс проходил в несколько этапов. На него заявились претенденты из разных регионов страны. Однако наиболее достойным и подготовленным кандидатом комиссия признала Любовь Тимофееву. Она училась в МГУ имени Ломоносова по специальности "юрист", а также закончила обучение по магистерской программе Кембриджского университета "Лидерство в сфере природоохраны". После обучения работала в УК "Роснано", АО "Роснано", а также ГК "Роснанотех" на должности управляющего директора по стратегии и связям с инвесторами", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в будущем планируется проводить подобные открытые конкурсы и на другие вакантные должности. Таким же способом будет выбран руководитель нового органа - Регионального центра компетенций по городской среде. Фактически он станет главным архитектором Петропавловска-Камчатского.

В ноябре 2019 года министр природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков уволил экс-директора парка Сергея Макрушенко в связи с утратой доверия.

"Вулканы Камчатки" - природоохранное учреждение, созданное для управления и охраны территорий природных парков "Налычево", "Быстринский", "Ключевской" и "Южно-Камчатский", входящих в состав объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации "Вулканы Камчатки".