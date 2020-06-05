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Пандемия коронавируса нового типа

Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 10,3 тыс.

За минувшие сутки в области вылечились еще 515 человек

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Еще 515 пациентов завершили лечение от коронавируса нового типа в Московской области, общее число выздоровевших превысило 10,3 тыс. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 515 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 10 392 человек", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье зафиксировано 42 720 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 539 пациентов.

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