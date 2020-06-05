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Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле "видели информацию о посягательствах этого человека на представителей органов правопорядка"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.

"Существует определенная надзорная система задействования полицейских, при необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счет. Если такая необходимость есть", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены произошедшим убийством задерживаемого.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле "видели информацию о посягательствах этого человека, этого гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее". "В данном случае это не вопрос президента и не вопрос администрации президента", - сказал Песков.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СК РФ.

Возбуждение уголовного дела стало результатом доследственной проверки, в рамках которой установлено, что применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего.

В ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной в городе Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров. В результате полученных огнестрельных ранений он умер на месте происшествия, добавили в пресс-службе.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, погибший мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил разбойное нападение в магазине обоев, где угрожал ножом персоналу. Прибывшим к нему по месту жительства сотрудникам полиции мужчина оказал сопротивление, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров с отцом подозреваемого сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автоматическое оружие, после чего спецназ принял решение открыть огонь.

После обследования квартиры у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщила о проведении доследственной проверки по факту гибели мужчины. Руководство региональной прокуратуры взяло проведение проверки на контроль.

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