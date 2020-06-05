В Тамбовской области до 11 июня продлили режим ограничений из-за коронавируса

ТАМБОВ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Тамбовской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили режим ограничений для граждан до 11 июня, введя при этом некоторые послабления. В частности, с 8 июня будет снят режим двухнедельной самоизоляции для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации региона.

Предыдущий режим самоизоляции в Тамбовской области действовал до 7 июня.

"Режим обязательной самоизоляции сохраняется для жителей старше 65, а также тех, кто имеет ряд заболеваний, вплоть до 11 июня. При этом с 8 июня гражданам, прибывающим на территорию области из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Большинство ранее введенных ограничений сохраняются", - сказали в пресс-службе.

Местным жителям по-прежнему запрещено посещать парки и скверы, ношение масок при любом выходе на улицу для всех граждан остается обязательным. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия и работу части организаций, в том числе объектов культуры и спорта, стоматологических клиник, кафе, санаториев, детских оздоровительных лагерей, гостиниц. Торговые центры площадью более 1,5 тыс. кв. м также остаются закрытыми.

В Тамбовской области в настоящий момент зарегистрировано 3 307 случаев заболевания коронавирусом, 65 из которых - за минувшие сутки. Выздоровели 1 451 человек, умерли 11.