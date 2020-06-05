Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в Пермском крае 2 июня, продлен до 15 июня. Ограничения касаются проведения массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений, сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

В конце мая режим самоизоляции продлевали до 8 июня, при этом жителям разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, работать непродовольственным магазинам с отдельным входом и общей площадью до 400 кв. м, салонам красоты и парикмахерским, многофункциональным центрам (МФЦ), мастерским по ремонту обуви, ателье.

"Изменения в указ губернатора вступят в силу сегодня, 5 июня. При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риске на период пандемии COVID-19", - сказано в сообщении.

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что полностью снимать ограничения в регионе рано из-за высокого ежедневного прироста заболевших. "Убедительно прошу вас обращаться к врачу при симптомах ОРВИ. Оперативное реагирование и начало лечения необходимы для остановки распространения коронавируса", - обратился он к жителям Пермского края.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев сообщил, что для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга снят двухнедельный обязательный карантин. "С 24 апреля по 15 мая нами было выдано более 7 тыс. постановлений о двухнедельном карантине, из них у 47 приехавших было выявлено заболевание коронавирусом. С 15 по 31 мая - из 1090 прилетевших не было выявлено ни одного заболевшего. Это позволяет нам снять обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал Костарев.

По информации властей, работа детских садов и школ переведена в онлайн, для детей, чьи родители работают, организованы дежурные группы в детских садах, где по поручению Махонина будет усилена работа по профилактике коронавируса.

В Пермском крае на сегодняшний день подтверждено 2 011 случаев заражения коронавирусом, из них 49 за последние сутки. Выздоровели 1 173 человека, 64 умерли.