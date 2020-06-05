Мемориальную доску актеру Михаилу Кокшенову могут установить в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Памятную доску умершему на 84-году жизни актеру Михаилу Кокшенову могут установить в Москве на жилом доме, где жил артист. Об этом сообщил в пятницу ТАСС депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Он был ярким человеком и внес заметный вклад в нашу кинематографию. Он - народный артист, и он достоин памяти. Если говорить о доске памяти, то это будет зависеть от жителей дома, где он жил, а также от творческого сообщества. Если такие предложения к нам поступят, то мы обязательно рассмотрим такую возможность", - сказал Герасимов.

Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Впервые сыграл в кино в 1957 году, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи "Высота". В общей сложности он сыграл более 130 ролей, в числе самых известных роли в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша" (1967), "Даурия" (1971), "Спортлото-82" (1982), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985). Он также известен как кинорежиссер, среди его работ "Русский бизнес" (1993), "Русский счет" (1994), "Герой ее романа" (2001), "Надежда" (2002), "Феномен" (2005), "Театральный капкан" (2006).