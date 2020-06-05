Минздрав ожидает завершения проверки ИВЛ после пожаров в больницах в течение двух недель

ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ /Владимирская область/, 5 июня. / ТАСС/. Проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге может завершиться в течение ближайших двух недель, сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"На данный момент она проводится, на сегодняшний день еще не завершена. <...> Мы рассчитываем [получить результаты] в ближайшее время, ориентировочно от одной до двух недель", - сказал он.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина, жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек.