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Кравцов: система распознавания лиц будет применена на ЕГЭ в некоторых регионах

По словам министра просвещения, система распознавания лиц была впервые апробирована в 2019 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Система распознавания лиц, которая необходима для обеспечения объективности экзамена, будет использована в ряде регионов России при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов в программе "Дайте сказать!" на телеканале Life.

Он отметил, что система распознавания лиц была впервые апробирована в прошлом году. "В этом году она также будет реализована в ряде регионов, в ряде пунктов проведения экзамена. Это будет сделано автоматически для того, чтобы действительно максимально объективно проходил экзамен", - сказал он, при этом не уточнив, о каких субъектах идет речь.

По словам Кравцова, для министерства важно, чтобы все выпускники были в равных условиях, имели возможность показать свои знания и впоследствии поступить в вуз.

Ранее о том, что на ЕГЭ будет применяться такая технология, сообщал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, по словам которого, с этого года использование таких технологий "вводится в штатный режим".

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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