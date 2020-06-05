В регионах Северного Кавказа начали открывать мечети

МАГАС, 5 июня. /ТАСС/. Коллективные молитвы начали проводить в мечетях ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа после смягчения режима самоизоляции; муфтияты совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора и властями разрабатывают меры предосторожности. Однако в некоторых субъектах мечети откроются только на следующей неделе, а в других - сроки пока не озвучивают.

С начала пандемии коронавируса и введения в регионах СКФО режимов полной самоизоляции духовенством было принято решение о закрытии мечетей для коллективных молитв.

Первая молитва

Одним из первых регионов, где были закрыты мечети для прихожан, стала Чечня. Духовное управление мусульман (ДУМ) республики приняло такое решение еще в конце марта. Также Чеченская Республика стала первым регионом, где были проведены коллективные пятничные молитвы.

"Мечети не смогли посетить прихожане с хроническими заболеваниями, пятничный коллективный намаз прошел только в самых крупных мечетях городов и райцентров, всего их 17. Масочный режим, все рекомендации по количеству посетителей и правила расстановки были соблюдены. Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил коллективную молитву джума намаз в мечети "Гордость мусульман" в городе Шали", - сообщили ТАСС в пресс-службе ДУМ Чеченской Республики.

А в соседней Ингушетии на совещании представителей духовенства, которое провели с участием сотрудников управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора по региону, было принято решение подождать еще неделю до открытия.

"Они попросили эту неделю нас еще подождать, в регионе уже стабилизируется обстановка с коронавирусом, они дадут нам рекомендации, какие меры предосторожности лучше принять, а мы намерены первую коллективную молитву провести в следующую пятницу, по воле Всевышнего, если эпидситуация не ухудшится. Здесь важно сохранить здоровье прихожан", - сообщил ТАСС представитель духовенства региона Магомед Хаштыров.

В Дагестане решение о переходе к первому этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, будет рассмотрено на следующей неделе, в том числе и возможность открытия мечетей, считают в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Муфтият республики находится на постоянной связи с сотрудниками управления Роспотребнадзора по региону, и как только ими будет объявлено об улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, уже на следующей неделе возможно возобновление деятельности приходов. По рекомендациям богословов и врачей-эпидемиологов, посещение мечетей будет возможным только с соблюдением всех ограничений на коллективное богослужение и с условием соблюдения всех установленных противоэпидемических правил", - сказали ТАСС в пресс-службе муфтията Дагестана.

Пока закрыты

Однако в ряде регионов мечети пока остаются закрытыми, к примеру, в Кабардино-Балкарии. "В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике не позволяет открыть мечети, по рекомендации Роспотребнадзора мы пока остаемся в прежнем режиме [мечети закрыты в КБР с 24 марта]", - пояснили ТАСС в Духовном управлении мусульман региона. По состоянию на 5 июня в госпиталях КБР находятся 950 человек, 54 - в реанимации. Всего число заразившихся коронавирусом в республике за сутки увеличилось на 73 и составило 3 199, сообщили в региональном оперштабе.

В Северной Осетии режим самоизоляции был продлен до 14 июня, однако в регионе пока не принято решение о дате открытия мечетей. В Карачаево-Черкесии на начальном этапе пандемии мечети оставались открытыми для верующих, ограничение на посещение религиозных объектов касалось только людей пожилого возраста, но с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение их закрыть.

"Режим самоизоляции продлен только до 8 июня включительно, а решение об открытии мечетей в регионе будет принимать глава республики. Пока, по сообщениям минздрава, в регионе пик заражений коронавирусом, спад ожидается в конце июня", - пояснили ТАСС в министерстве КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.