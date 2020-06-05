С 6 июня в Карелии разрешат посещение общепита и религиозных объектов

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Карелии сняли запрет на посещение религиозных объектов, а также разрешили возобновить работу кафе и ресторанам. Оба изменения начнут действовать с 6 июня, сообщается в новой редакции распоряжения главы Карелии, опубликованной в пятницу.

"Разрешить гражданам с 6 июня 2020 года посещение объектов (территорий) религиозных организаций при условии выполнения религиозными организациями правил, установленных пунктом 9.3 настоящего распоряжения", - говорится в документе. Как сообщили в оперштабе по предотвращению распространения коронавируса в Карелии, с 6 июня также "предприятия общественного питания откроются на всей территории Карелии, кроме Олонецкого и Беломорского районов, где в связи со сложной эпидобстановкой кафе, рестораны, столовые пока останутся закрытыми".

При посещении религиозных объектов в республике верующие, в том числе сами священнослужители, должны будут носить маски. Средства индивидуальной защиты обязательны и во время таинства исповеди. Внутри помещений необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м, для чего рекомендовано нанести разметку на пол. Власти рекомендуют священнослужителям проводить религиозные обряды с участием людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, на дому.

Как уже ранее сообщал ТАСС, организации общепита смогут работать в условиях масочного режима, снять маску будет разрешено только во время приема пищи. Между столиками необходимо обеспечить расстояние не менее 1,5 м в случае, если между местами для посетителей не установлены защитные экраны. Также защитные экраны необходимо установить на барной стойке, если посетители могут возле нее сидеть.

Кроме того, власти обязали сотрудников объектов турпоказа, а также организации, требующие очного присутствия людей, носить не только маски, но и защитные очки или лицевые экраны в отсутствие перегородки между персоналом и посетителями. В то же время власти увеличили разрешенное количество людей, одновременно находящихся в общественном пространстве, сократив обязательную дистанцию с 4 м до 1,5 м.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 573 случая заражения, 222 человека выздоровели, трое умерли. Доля свободных коек для лечения коронавируса в Карелии на сегодня составляет 43%. Как отметил глава республики, пока ситуация в регионе позволяет людям с легким течением болезни также лечиться в медучреждениях.