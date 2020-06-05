В санатории Кубани за первые четыре дня работы заселились более 2 тыс. туристов

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. туристов заселились в санатории Краснодарского края с 1 июня, когда здравницы, имеющие медицинскую лицензию, возобновили работу. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.

Санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, возобновили свою работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, и начали принимать первых туристов с 1 июня. Открыться смогли только те средства размещения, которые выполнили все требования Роспотребнадзора, опубликованные 20 мая.

"Всего за четыре дня, с 1 июня, когда начали работу предприятия санаторно-курортной отрасли, имеющие медицинскую лицензию, в здравницы заселилось чуть более 2 тыс. туристов", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что все туристы заселились в санатории по заранее приобретенным путевкам. Кроме того, заселение происходило при наличии отрицательного анализа на коронавирус.

По данным оперативного штаба Кубани по состоянию на пятницу, выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 4 231 случай, 3 109 человек выздоровели и выписаны из больниц, умер 41, 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В условиях пандемии регионе с 31 марта действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.