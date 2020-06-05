С 1 сентября 65% учеников младших классов будут получать бесплатное горячее питание

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ одобрило проект постановления Совета Федерации по переносу сроков готовности субъектов к обеспечению школьников горячим бесплатным питанием, что позволит с 1 сентября предоставить его 65% учащихся начальных классов. Об этом сообщила в пятницу председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Первоначально рассматривался вариант, что субсидии получат те субъекты, у которые на 15 апреля стопроцентная готовность всех школ и столовых обеспечить горячим питанием, то есть готова инфраструктура. Но таких субъектов было всего 18, - сказала она. - Уже сегодня имеется письмо министра финансов РФ о том, что наши предложения учтены и проект постановлений, в котором предлагается брать готовность субъектов не на 15 апреля, а на 15 июля. <...> Добавляется еще 39 субъектов РФ, и тогда мы можем говорить, что 65% учащихся начального звена с 1 сентября 2020 года будут охвачены горячим питанием".

По информации Гумеровой, горячее бесплатное питание полагается свыше 7 млн учащихся.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко предложила разработать федеральную программу по содействию созданию и модернизации пищеблоков и столовых в школах для обеспечения детей бесплатным горячим питанием. По ее словам, регионы столкнулись с рядом проблем при подготовке к практической реализации закона. Одна из них - недостаточный уровень развития инфраструктуры для организации горячего питания.

О законе

Президент РФ 1 марта подписал закон, в соответствии с которым учащиеся начальных классов будут обеспечиваться не менее одного раза в день бесплатным питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.