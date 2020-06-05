Глава КБР Коков заявил о росте заболеваемости коронавирусом в регионе

НАЛЬЧИК, 5 июня. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется в Кабардино-Балкарии (КБР), но ситуация стабильная и контролируемая. Об этом заявил глава региона Казбек Коков в эфире регионального телевидения в пятницу.

"Сегодня наблюдается рост [заболеваемости коронавирусом], хотя есть определенная стабильность, это уже 3 199 заразившихся из них 950 находится на госпитальной койке, 51 человек в тяжелом положении, в реанимации, 21 - на аппаратах ИВЛ. В целом медучреждения справляются, организовано 1 238 коек, есть резерв, который позволяет нам сказать что мы справимся с той ситуацией, которая складывается", - сказал Коков.

По его определению, тактика в борьбе с коронавирусом выбрана верная, ставки делались на раннее выявление и увеличение количества тестируемых [в день в регионе проводят 1,6 тыс. тестирований], в диагностировании применяется КТ, где выявляются больные пневмонией. "В целом ситуацию считаем хоть и тяжелой, но стабильной, нет взрывного роста по заболевшим, это знак, что наше общество понимает ситуацию и по максимуму соблюдает меры предосторожности, есть надежда, что в скором времени мы пойдем на снижение", - добавил Коков.

На сегодня регион обеспечен медикаментами, заверил глава, отметив, что активно закупаются и средства индивидуальной защиты (СИЗ). "Нам в этом помогают и предприниматели, и бизнесмены республики, которые откликнулись и приобретают СИЗ. Сегодня ночью в республику привезут еще 32 ИВЛ, у нас оборудования хватает, но считаем, что должны быть резервы. В этом нам помогает федеральный центр, поэтому ситуация стабильная", - уточнив, что по медикаментам в регионе есть запас на 20 дней, по СИЗ - на 10.

Коков также обратился к жителям республики с просьбой поберечь членов своих семей и рабочих коллективов, соблюдать требования санитарных служб.