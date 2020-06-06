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Пандемия коронавируса нового типа
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Лукашенко считает, что ряд компаний и государств заработали на пандемии триллионы долларов

Президент Белоруссии также считает, что к настоящему моменту воедино сошлись четыре "пандемии" - в здравоохранении, экономике, политике, а также на информационном поле

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что отдельные страны и ведущие мировые компании обогатились за счет пандемии коронавируса. Такую позицию он озвучил, выступая в субботу перед активом Могилевской области.

"Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов", - цитирует президента агентство БелТА.

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По словам Лукашенко, к настоящему моменту воедино сошлись четыре "пандемии" - в здравоохранении, экономике, политике, а также на информационном поле. В рамках экономической "пандемии", сказал он, Белоруссия, как и другие страны, ощущает на себе негативное воздействие. "Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках", - отметил президент. Кроме того, продолжил он, государства, обладающие большими запасами сырьевых ресурсов и крупными финансовыми резервами, сегодня не разбрасываются деньгами. "Потому что они не знают, накроет вторая волна этой болезни мир или нет", - добавил Лукашенко.

В качестве третьей "пандемии" он назвал политическую, учитывая, что на ситуации в республике отразилась проходящая президентская кампания. Четвертой "пандемией" белорусский лидер считает информационную, которая также оказывает большое влияние на людей.

Ситуация в республике

Лукашенко также сообщил, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии находится под контролем, в стране приняты правильные решения, исключающие введение карантина.

"Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая, и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры", - цитирует его агентство.

По словам президента, "пока вообще удалось избежать крайнего сценария". "При этом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - отметил он. Лукашенко добавил, что в республике "нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час".

Он также заявил, что белорусские врачи "научились справляться с этой болезнью". "Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни", - сообщил президент.

По данным Минздрава на 5 июня, в республике количество случаев заражения новым коронавирусом составило 46 868, 259 человек умерли.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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