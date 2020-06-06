Мурашко: Дагестан из-за коронавируса еще далек от возвращения к спокойной жизни

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Обстановка с коронавирусной инфекцией в Дагестане не позволяет сказать, что в регионе "все успокоилось", заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Ситуация стала нормализовываться, тем не менее мы оцениваем, что Дагестан пока далек от возвращения в нормальный, спокойный формат жизни, социальной активности. Все-таки там обстановка пока не позволяет полностью сказать, что все успокоилось", - сказал он в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия-24".

Мурашко отметил, что ситуация в республике все же поменялась в лучшую сторону, усилиями местных властей и федеральных министерств были развернуты госпитали, началось строительство трех медицинских корпусов для пациентов с инфекционными заболеваниями. "Еще очень важный элемент нужно упомянуть, что само население поменяло отношение. Все-таки услышали про карантинные мероприятия", - отметил министр.