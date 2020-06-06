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Мурашко считает, что у телемедицины большое будущее

При этом министр здравоохранения отметил, что она не заменит очного общения с врачом

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Оказание помощи пациентам с помощью телемедицинских технологий имеет большое будущее, однако они не заменят очного общения с врачом, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На мой взгляд, у телемедицины большое будущее в любом случае", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" в субботу. При этом министр подчеркнул, что "ни одна телемедицина все-таки не заменит в полной мере осмотра врачом, <...> телемедицина - это дополнение к визиту к врачу".

Мурашко добавил, что для лучшего функционирования телемедицины нужно создавать специальные сервисы, которые позволяли бы обрабатывать поступающую информацию.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случаев заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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