Мурашко считает, что у телемедицины большое будущее

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Оказание помощи пациентам с помощью телемедицинских технологий имеет большое будущее, однако они не заменят очного общения с врачом, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На мой взгляд, у телемедицины большое будущее в любом случае", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" в субботу. При этом министр подчеркнул, что "ни одна телемедицина все-таки не заменит в полной мере осмотра врачом, <...> телемедицина - это дополнение к визиту к врачу".

Мурашко добавил, что для лучшего функционирования телемедицины нужно создавать специальные сервисы, которые позволяли бы обрабатывать поступающую информацию.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 458 689 случаев заражения, выздоровели 221 388 человек, умерли 5 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.