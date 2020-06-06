Контрольно-пропускные пункты на въезде в Карелию прекратят работу с 8 июня

ТАСС, 6 июня. Контрольно-пропускные пункты (КПП) на въезде в Карелию прекращают работу в связи с постепенным снятием ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Такой указ подписал в субботу глава республики Артур Парфенчиков, говорится в сообщении его пресс-службы.

Пять специально оборудованных контрольно-пропускных пунктов для въезда в регион из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей были созданы в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

"8 июня с 8 утра перестанут действовать контрольно-пропускные пункты, расположенные на 155 км автодороги А-121 "Сортавала", на 270 км автодороги Р-21 "Кола" и на 394 км автодороги А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", - говорится в сообщении.

Еще два КПП прекратили работу ранее. С 27 мая закрыт пункт на 354 км автодороги Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож, а с 1 июня - на 45 км автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску.

Ранее была восстановлена работа межмуниципального общественного транспорта на всей территории Карелии, за исключением Олонецкого района, объектов туристического показа на открытом воздухе, железнодорожного пассажирского сообщения с горным парком "Рускеала", возобновляются авиарейсы между Петрозаводском и Москвой.

Эти меры компенсируются дополнительными жесткими требованиями к санитарной безопасности: обязательным соблюдением масочного режима, социального дистанцирования. Сотрудники предприятий и организаций с большим ежедневным потоком посетителей обязаны носить не только маски, но и защитные очки, лицевые экраны.

По данным регионального оперштаба, на 6 июня в Карелии выявлено 614 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 41 случай. Выздоровели 233 человек, трое умерли.