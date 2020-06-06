Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

"К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное. Сразу хочу заявить, что президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает", - написал Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, глава государства регулярно проходит тестирование. "В Акорде (резиденции президента Казахстана - прим. ТАСС) усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности. Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии", - отметил пресс-секретарь.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. Общее число инфицированных в стране достигло 12 511. В процентном соотношении к численности населения республики (18,6 млн человек) количество случаев инфицирования составляет 0,06%. Общее число выздоровевших составило 6 903, умерли 53 человека.