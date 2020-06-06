Послы России и Эфиопии в США возложили цветы к памятнику Пушкину в Вашингтоне

"Сегодня очень знаменательный день - день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Одновременно мы отмечаем День русского языка, - сказал Антонов. - Александр Сергеевич - это мой самый любимый писатель, поэт, человек, перед которым я преклоняюсь и у которого до сих пор учусь". Посол признался, что во время поездок в командировки всегда загружает на планшет собрание сочинений Пушкина. "Это очень здорово помогает для работы. После чтения стихов получаются другие документы", - рассказал Антонов.

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Послы России и Эфиопии в США - Анатолий Антонов и Фитсум Арега - возложили в субботу цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в честь 221-й годовщины со дня рождения великого русского поэта. Церемония состоялась в небольшом сквере на территории Университета имени Джорджа Вашингтона, где установлен трехметровый монумент.

#сДнемРожденияПушкин2020 Посол России в США А.И.Антонов рассказал о значении творчества А.С.Пушкина и о том, как его поэзия помогает в нелегкий период напастей, которые мы сейчас переживаем. pic.twitter.com/ozR2p4ZDLD

Посол обратил внимание, что церемония проходит в условиях распространения коронавируса. "В свое время Александр Сергеевич попал в ситуацию карантина, находился в имении Большое Болдино, - напомнил дипломат. - Этот период жизни поэта стал известен как "Болдинская осень", когда было создано очень много прекрасных произведений".

Антонов убежден, что все напасти пройдут и все нормализуется. "Мы продолжим жить, как желал нам Александр Пушкин", - подчеркнул посол.

В свою очередь Фитсум Арега отметил, что в Эфиопии очень уважают гений Пушкина. "В том числе благодаря поэту отношения между нашими странами укрепляются. Конечно, его произведения хорошо известны в стране", - сказал дипломат.

Памятник был открыт 20 сентября 2000 года при участии тогдашних министра иностранных дел России Игоря Иванова и первого заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта, а также представителей творческой интеллигенции обеих стран. С приветственными посланиями к собравшимся тогда обратились президенты России и США Владимир Путин и Билл Клинтон. Бронзовая статуя А. С. Пушкина работы русского скульптора Александра Бурганова была преподнесена городскими властями Москвы в дар американской столице.