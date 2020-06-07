В Сахалинской области закрыли на карантин районную больницу

ТАСС, 7 июня. Районная больница в Сахалинской области закрыта на карантин после выявления среди персонала и пациентов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"В Сахалинской области плюс 16 [зараженных]. Восемь - 7 сотрудников и 1 пациент Корсаковской ЦРБ. Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования. Основные версии заражения - от пациента и врача, работающего по совместительству", - говорится в сообщении.

На период ограничительных мер организована маршрутизация пациентов в медицинские учреждения Южно-Сахалинска и Анивы. "Весь медперсонал и пациенты Корсаковской ЦРБ сдали анализы на коронавирус, определены контактные лица, проводятся противоэпидемические мероприятия. В больнице организована санобработка, открытие возможно только после результатов эпидрасследования и предписания Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

Всего в Сахалинской области зарегистрировано 204 случая заражения коронавирусом, из них выздоровел 71 человек, не зафиксировано ни одной смерти.