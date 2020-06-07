Воробьев: временные госпитали в "Крокус Экспо" и "Патриот" пока разбирать не будут

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом не планируют разбирать в ближайшее время, они будут оставлены в резерве на случай второй волны заражения инфекцией. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Резерв [временные госпитали в выставочном центре "Крокус Экспо" и парке "Патриот"] все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь", - сказал он в воскресенье в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

О тестировании

Воробьев сообщил, что количество ежедневных тестирований на коронавирусную инфекцию увеличилось в Подмосковье, превысив 20 тыс. исследований в сутки.