Воробьев: временные госпитали в "Крокус Экспо" и "Патриот" пока разбирать не будут

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом не планируют разбирать в ближайшее время, они будут оставлены в резерве на случай второй волны заражения инфекцией. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Резерв [временные госпитали в выставочном центре "Крокус Экспо" и парке "Патриот"] все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь", - сказал он в воскресенье в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
О тестировании
Воробьев сообщил, что количество ежедневных тестирований на коронавирусную инфекцию увеличилось в Подмосковье, превысив 20 тыс. исследований в сутки.
"Мы увеличиваем количество тестирований: было 10 тыс., потом 15 тыс., сейчас уже 20 тыс., уже за 20 тыс. тестирований каждый день перемахнули. Цифра [новых случаев инфицирования] замерла, порядка 750-780 случаев [в день] мы выявляем. Нужно упасть. И вот эту ситуацию мы мониторим. Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг [по ослаблению ограничительных мер]", - сказал он.
По словам губернатора, в регионе планировалось с понедельника открыть торговые центры, однако коэффициент распространения коронавирусной инфекции пока не позволяет этого сделать.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта.
С 18 мая в регионе была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. 29 мая снятие мер продолжилось - открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. В регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.