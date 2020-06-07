Росприроднадзор исключает вероятность увеличения размера пятна топлива в Норильске

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор не допускает возможность увеличения пятна топлива, которое образовалось после чрезвычайного происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске. Распространения загрязнения удалось избежать благодаря боновым заграждениям и погоде, сообщила в интервью ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Расставленные боновые заграждения достаточно эффективны и глобальное распространение нефтепродукта удалось локализовать", - сообщила она, отвечая на вопрос про риски дальнейшего расширения зоны загрязнения.

Кроме того, по словам Радионовой, локализовать пятно и успешно осуществлять его ликвидацию помогает погода. "Также необходимо отметить благоприятные погодные условия. Ветер сильный, но в пределах допустимого", - сообщила она.