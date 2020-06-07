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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 320 тыс. человек остаются в России под наблюдением из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили также, что всего проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 318,8 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 1 444 187 человек, по состоянию на 06 июня 2020 года под контролем остаются 318 846 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус.

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