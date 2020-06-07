Недельный рост числа заразившихся коронавирусом в России снизился до 15,2%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 15,2% против 17,8% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 1 по 7 июня штаб сообщил о 61 830 заразившихся. Это немного больше, чем на прошлой неделе, когда в стране выявили в общей сложности 61 362 случая.

Среднесуточный рост числа инфицированных уменьшился с 2,4% до 2%.

За минувшие семь дней в России выздоровели еще 54 848 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, в предыдущий период таких было 58 584. В относительном выражении недельный рост составил 31,9% против 51,8%.

Число умерших увеличилось на 1 166, или на 24,8%. Условный показатель смертности в стране вырос с 1,16% до 1,25%.