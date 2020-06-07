Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,99

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки составил 0,99, незначительно прибавив к показателю субботы, когда он был на уровне 0,97. В Москве этот параметр, который отражает скорость распространения инфекции, подрос на 0,05 до 0,86, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже 1 фиксируется в пяти. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (0,97), Нижегородская область (0,98), Свердловская область (0,87) и Калужская область (0,96). В Подмосковье, Дагестане, Тульской и Ростовской областях показатель держится на уровне единицы, а в Красноярском крае он чуть выше - 1,21.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.