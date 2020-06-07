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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Малайзии объявил об отмене карантина, введенного более двух месяцев назад

Мухиддин Яссин сообщил, что практически все сферы жизнедеятельности, в том числе социальной, образовательной, начинают свою работу с определенными ограничениями

СИНГАПУР, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил об отмене с 10 июня большинства ограничительных мер, введенных 18 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа.

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"Мы успешно справились с распространением COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), поэтому было принято решение об отмене положения о передвижении и деятельности граждан", - сказал премьер в воскресенье в специальном телеобращении. "С 10 июня разрешается свободное перемещение между штатами, восстанавливается внутренний туризм", - сообщил он.

По его словам, "практически все сферы жизнедеятельности, в том числе социальной, образовательной, начинают свою работу с определенными ограничениями".

Кроме того, глава правительства уточнил, что "будут разрешены некоторые спортивные и развлекательные мероприятия, за исключением тех, на которые собираются множество зрителей".

Число инфицированных коронавирусом в Малайзии превысило 8,3 тыс. человек, 117 из них умерли. Около 6,6 тыс. пациентов полностью выздоровели. Власти страны в мае уже разрешили частично возобновить деятельность многих предприятий.

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МалайзияПандемия коронавируса нового типаМухиддин Яссин
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