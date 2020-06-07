Число умерших с коронавирусом в Подмосковье достигло 567

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Московской области достигли 567. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 44 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 567 заболевших. Выздоровели и выписались 11 462 человека", - сообщили в штабе.

Режим повышенной готовности ввели в Подмосковье с 13 марта, с 29 марта действует режим всеобщей самоизоляции. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены на фоне улучшения эпидемической ситуации. Затем открылись парки, МФЦ, в регионе открывают магазины, автокинотеатры, библиотеки. Остальные ограничения сохраняются до 14 июня.