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Пандемия коронавируса нового типа

Число умерших с коронавирусом в Подмосковье достигло 567

Всего в области зафиксировано 44 232 случая заболевания

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Московской области достигли 567. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 44 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 567 заболевших. Выздоровели и выписались 11 462 человека", - сообщили в штабе.

Режим повышенной готовности ввели в Подмосковье с 13 марта, с 29 марта действует режим всеобщей самоизоляции. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены на фоне улучшения эпидемической ситуации. Затем открылись парки, МФЦ, в регионе открывают магазины, автокинотеатры, библиотеки. Остальные ограничения сохраняются до 14 июня.

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