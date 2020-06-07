Профессии кондитера и IT-специалиста наиболее популярны у поступающих в колледжи России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Профессии повара, кондитера и IT-специалиста являются наиболее популярными у абитуриентов российских колледжей и техникумов, заявил в воскресенье первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Очень много сервисных специальностей, повара, кондитеры, техническое обслуживание легковых автомобилей, сварщики. И много сегодня связано с IT-специальностями. Поэтому количество их растет", - сказал Глушко, отвечая на вопрос о востребованных специальностях у поступающих в колледжи.

Первый замминистра также напомнил, что ранее Минпросвещения утвердило приказ, согласно которому регионы могут продлить прием документов в колледжи и техникумы до 25 августа. Кроме того, абитуриенты могут отправить заявление о приеме и уведомление о намерении обучаться по почте и в электронной виде. Согласно приказу, вступительные испытания, подача и рассмотрение апелляций также проходят в дистанционном формате.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что, по данным Минпросвещения, из 700 тыс. молодых специалистов, завершающих обучение в колледжах в 2020 году, 175 тыс. продолжат учиться в вузах, остальные выйдут на рынок труда.