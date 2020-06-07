Полиция проводит проверку после инцидента на вечеринке на главной улице Краснодара

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента на вечеринке в центре Краснодара. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В воскресенье в Instagram и Telegram-каналах появился видеоролик, снятый ночью на улице Красной в центре Краснодара. На видео видна большая группа рядом стоящих людей на самой улице и летней веранде одного из кафе. Также заснят момент, когда девушка забегает по капоту на крышу полицейской машины и спрыгивает с нее. На видео также видно, как толпа окружила полицейского, люди утверждают, что он толкнул девушку.

"В настоящее время управление МВД России по Краснодару проводит проверку, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сказал собеседник.

Режим карантина в Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом продлен до 21 июня. При этом с субботы в регионе начали работать летние кафе и рестораны на открытом воздухе, парки, скверы, набережные и пляжи. Все объекты должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора. Среди основных требований - обеспечение социальной дистанции посетителей в местах заказа и выдачи блюд с помощью специальной разметки, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.