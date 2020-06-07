Самолет с россиянами прилетел в Санкт-Петербург из Ташкента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Самолет с гражданами РФ на борту, пожелавшими вернуться на родину на фоне ситуации с пандемией коронавируса, прибыл в воскресенье из столицы Узбекистана Ташкента в Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Самолет приземлился в Петербурге в 12:57 по московскому времени. Как сообщали ТАСС в воскресенье в администрации международного аэропорта имени Ислама Каримова в Ташкенте, на борту чартерного рейса авиакомпании Uzbekistan Airways 19 граждан РФ и 11 иностранцев.

По данным администрации Санкт-Петербурга, всего в город из Узбекистана должны были вернуться 33 человека. По прилете пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут обязательное тестирование на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание), осмотрят на симптомы заболевания и выдадут предписание на 14 дней самоизоляции. После всех обязательных процедур в аэропорту специалисты правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД развезут всех прибывших по местам самоизоляции: по домам или в обсерватор.

С начала апреля около 3 тыс. петербуржцев смогли вернуться домой благодаря специально организованным авиарейсам.