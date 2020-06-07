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Пандемия коронавируса нового типа

В сахалинском селе ввели режим ЧС после положительного теста на COVID-19 у жителя

У всех въезжающих в село Ныш проверяют температуру

ТАСС, 7 июня. Власти городского округа Ногликский в Сахалинской области ввели режим ЧС после выявления у жителя подозрения на наличие коронавируса, сообщается в воскресенье на странице администрации округа в Instagram.

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"У жителя села Ныш выявлено подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией - его экспресс-тест показал положительный результат. Подписано постановление о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования "Городской округ Ногликский" с определенной зоной в пределах границ села Ныш", - говорится в сообщении.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование, определили круг контактировавших с заразившимся, у них отобрали биоматериалы для анализов. Также помещения и транспорт, курсирующий между административным центром округа - Ноглики - и Нышом, где насчитывается около 500 жителей, обрабатываются дезинфицирующими средствами. На въезде в село людей досматривают и проверяют температуру.

Всего в Сахалинской области зарегистрировано 204 случая заражения коронавирусом, из них выздоровел 71 человек, не зафиксировано ни одной смерти.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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