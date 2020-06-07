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Пандемия коронавируса нового типа

Испанцам придется носить маски после завершения режима повышенной готовности

Председатель правительства страны Педро Санчес уточнил, что люди старше шести лет должны будут использовать маски, когда нет возможности сохранять социальную дистанцию

МАДРИД, 7 июня. /ТАСС/. Ношение защитных масок в Испании останется обязательным при определенных обстоятельствах даже после завершения действия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в воскресенье председатель правительства страны Педро Санчес.

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"Риск все еще существует, - сказал премьер. - Люди старше шести лет должны будут использовать маски, когда нет возможности сохранять социальную дистанцию". Режим повышенной готовности будет действовать в Испании до 22 июня. В стране в обязательном порядке нужно носить маски в общественных местах, если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено более 241 тыс. заболевших, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия коронавируса нового типа
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