На черноморском побережье Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильной жары до 37 градусов. Жителей предупреждают об опасности воздействия высокой температуры и риска возникновения пожаров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

"В ближайшие 2-3 часа 7 июня в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается сильная жара - 37 градусов (опасные явления) <…> В ближайшие 1-3 часа 7 июня в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36-37 градусов", - сказали в пресс-службе.

Жителей призывают избегать воздействия повышенной температуры и надевать светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. "При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды", - предупредили в ведомстве, добавив, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.

По информации синоптиков, в Краснодарском крае в воскресенье ожидается солнечная погода, осадков не прогнозируется. Температура воздуха в регионе, в среднем, около 30 градусов, местами возможно до 37 градусов.