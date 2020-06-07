Правозащитники заявили о задержаниях участников предвыборных пикетов в Белоруссии

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники белорусской милиции в Минске и Гомеле задержали около десятка активистов, участвовавших в пикетах в местах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии. Об этом сообщает в воскресенье сайт незарегистрированной белорусскими властями правозащитной организации "Весна".

По данным правозащитников, в Минске задержаны лидер оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, а также 6-7 активистов. В Гомеле задержаны трое участников пикетов.

В воскресенье в Минске и других городах республики в рамках сбора подписей по выдвижению кандидатов в президенты прошли пикеты, участники которых подвергли критике действия властей и выразили несогласие с проводимой президентом Александром Лукашенко политикой.

Наиболее массовыми, как и 31 мая, стали пикеты в центре Минска на площади у Комаровского рынка. Здесь собирали подписи в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруг которой был задержан 29 мая в Гродно по делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. К столам сборщиков подписей выстраивались очереди белорусских избирателей. Здесь также прошли пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты экс-главы правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, лидеров общественных движений "Говори правду" Андрея Дмитриева и "За свободу" Юрия Губаревича.

Такие же предвыборные акции проходят в воскресенье в Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно и ряде других крупных и малых городов республики.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. После проведения пикетов 31 мая в республике было задержано около 30 активистов, часть из которых была наказана административными арестами и штрафами.