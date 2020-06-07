Пропавшего в деревне в Башкирии ребенка нашли живым

ТАСС, 7 июня. Поисковая группа нашла живым мальчика, пропавшего в пятницу в деревне в Башкирии. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель пресс-службы МВД Башкирии Максим Родионов.

По данным следственного управления СК РФ по региону, днем 5 июня мальчик ушел из дома в деревне Урмантау в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали поиски, после чего обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

"Ребенка нашли живым, нашла совместная поисковая группа. Местные жители сказали, что слышали детский плач в лесу, оказалось, он был в лесном массиве вдоль берега реки Юрюзань. Сейчас ребенка осматривают врачи", - сказал Родионов.

По данным следствия, ранее мальчик уже самовольно уходил, его нашли в лесу родители и односельчане. В этот раз ребенка искали сотрудники регионального следственного управления СК России, МВД, МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", местные жители. Также была задействована специальная криминалистическая техника.