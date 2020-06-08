Власти Якутии к середине июня намерены обучить 9 тыс. медработников лечению коронавируса

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают до 15 июня обучить 9 тыс. медицинских работников лечению коронавируса благодаря онлайн-программам. Более 3 тыс. человек уже прошли курсы, сообщил в понедельник ТАСС министр образования и науки республики Михаил Сивцев.

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"По данным министерства здравоохранения Якутии, необходимо обучить более 9 тыс. медицинских работников среднего звена в медучреждениях. Из них 5,5 тыс. слушателей уже проходят обучение. Удостоверения о повышении квалификации получили свыше 3 тыс. человек. К 15 июня мы должны охватить всех сотрудников среднего медицинского персонала", - сказал Сивцев.

Обучение проходит в Якутском, Алданском и Нерюнгринском медицинских колледжах, а также в Жатайском техникуме. Его программы и методика размещены на цифровых платформах организаций.

"Эти программы аккредитованы на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Продолжительность программы - 36 часов, имеются теоретическая и практическая части. Для доступности и качества обучения используются видеоуроки, и есть тестовый контроль на каждом этапе", - добавил собеседник агентства.

На одной образовательной платформе могут одновременно обучаться до 2 тыс. человек. Наибольшее количество одновременной работы на платформе показывает Якутский медицинский колледж - 1,6 тыс. человек. В труднодоступных селах, где нет стабильного трафика интернета, работа с медработниками ведется индивидуально.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, а также привлечение преподавателей и учащихся медвузов к борьбе с коронавирусной инфекцией.