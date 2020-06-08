{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

На данный момент в регионе действует один природный пожар на площади 20 га

ЧИТА, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе с 14 апреля из-за большого числа лесных пожаров, документ опубликован на официальном портале региона.

"В связи со стабилизацией обстановки и устранением причин, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, постановляю отменить с 6 июня 2020 года в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в постановлении.

При этом в крае до 22 июня продолжит действовать запрет на посещение леса жителями.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов региона, на утро понедельника в Забайкалье действует один природный пожар на площади 20 га, из которых лесом покрыто 3 га. Потушить возгорание планируют ко вторнику.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая поручил кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья повысить защищенность края пожарными подразделениями, которых не хватает на 42% территории. Как доложил главе государства в конце мая губернатор Александр Осипов, ускорить работу планируется за счет модульных установок, в которых разместят пожарные депо. Таким способом власти намерены обеспечить регион пожарными подразделениями за два года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
Пандемия коронавируса нового типа
Почти 19 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировали в Бразилии за сутки
Общее число инфицированных в стране достигло 691 758
Читать полностью