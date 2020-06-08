В Забайкалье отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

ЧИТА, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе с 14 апреля из-за большого числа лесных пожаров, документ опубликован на официальном портале региона.

"В связи со стабилизацией обстановки и устранением причин, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, постановляю отменить с 6 июня 2020 года в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в постановлении.

При этом в крае до 22 июня продолжит действовать запрет на посещение леса жителями.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов региона, на утро понедельника в Забайкалье действует один природный пожар на площади 20 га, из которых лесом покрыто 3 га. Потушить возгорание планируют ко вторнику.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая поручил кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья повысить защищенность края пожарными подразделениями, которых не хватает на 42% территории. Как доложил главе государства в конце мая губернатор Александр Осипов, ускорить работу планируется за счет модульных установок, в которых разместят пожарные депо. Таким способом власти намерены обеспечить регион пожарными подразделениями за два года.